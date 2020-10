Daimler-Calls mit hohen 127%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

In den vergangenen drei Wochen konnte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) kräftig zulegen. Notierte die Aktie noch am 21.9.20 knapp oberhalb von 43 Euro, so kratzte sie im frühen Handel des 12.10.20 bereits an der 50-Euro-Marke. Das Wiedererstarken des chinesischen Marktes, das Ansteigen der heimischen Nachfrage, die angekündigten Einsparungsmaßnahmen und das freundliche Börsenumfeld waren die Triebfedern für diese erfreuliche Kursentwicklung.

Da die Daimler-Aktie in den neuesten Expertenanalysen mit auf bis zu 63 Euro (J.P.Morgan Chase) angehobene Kurszielen zum Kauf empfohlen wird, könnte für den Aktienkurs noch weiteres Steigerungspotenzial vorhanden sein. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Vor-Coronacrash-Jahreshoch bei 54,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 14.12.20, BV 0,1, ISIN: CH0449902029, wurde beim Daimler-Kurs von 48,95 Euro mit 0,21 – 0,22 Euro gehandelt.

Kann sich die Daimler-Aktie in einem Monat wieder auf 54,50 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf seinen inneren Wert von 0,50 Euro (+127 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,026 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,026 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA2TC11, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 48,95 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 54,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,94 Euro (+124 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,024 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,024 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB87AG9, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 48,95 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Legt die Daimler-Aktie auf 54,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,04 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Walter Kozubek