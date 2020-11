Daimler-Calls mit 83%-Chance bei Kursanstieg auf 54,50 Euro

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) nach einem kleinen Rücksetzer bald wieder nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 09. September brach die Aktie erstmals über ihren Abwärtstrend seit Januar 2018 nach oben aus. Zwar dauerte es etwas, bis sich die Aktie über diesem Trend etablierte, aber am 08. Oktober markierte sie ein Hoch bei 49,48 EUR. Anschließend kam es zu einem etwas überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018. Gestern brach der Wert über 49,48 EUR und damit auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit März 2020 aus.

Ausblick: Kurzfristig könnte es in der Daimler-Aktie zu einem Rücksetzer auf 49,48 EUR kommen. Dort könnte wieder Nachfrage einsetzen. Anschließend wäre ein Anstieg bis 54,50 EUR oder sogar 59,01 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 49,48 EUR abfallen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 45,00-44,90 EUR, also an den Aufwärtstrend seit 25. Juni gerechnet werden.“

Für optimistisch eingestellte Anleger, die der Daimler-Aktie, die derzeit bei 51,10 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest einen Kursanstieg auf 54,50 Euro zutrauen, könnte sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 51 Euro

Der kurz laufende UBS-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 51 Euro, Bewertungstag 14.12.20, BV 0,1, ISIN: CH0552035294, wurde beim Daimler-Kurs von 51,10 Euro mit 0,21 - 0,22 Euro gehandelt.

Wenn die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat auf 54,50 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf seinen dann auf 0,35 Euro (+59 Prozent) angestiegenen inneren Wert erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,0543 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,0543 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF30WH8, wurde beim Aktien-Kurs von 51,10 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 54,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,64 Euro (+83 Prozent) erhöhen – sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Walter Kozubek