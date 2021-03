Daimler-Calls mit 66%-Chance bei Kursanstieg auf 70 Euro

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse vermittelt das Chartbild der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2021 brach die Aktie mit einer langen weißen Kerze über den langfristigen Abwärtstrend seit März 2015 nach oben aus. Dieser Ausbruch führte zu einem weiteren Rallyschub auf 67,44 EUR. Seit diesem Hoch vom 08. Februar konsolidiert der Wert in einem aufsteigenden Dreieck. Am Freitag fiel er zunächst auf die Unterkante des Dreiecks, die heute bei ca. 65,10 EUR verläuft, zurück, drehte danach aber nach oben. Die Aktie bildete eine lange weiße Tageskerze aus.

Ausblick: Das Chartbild der Daimler-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Für eine weitere Rally muss es allerdings noch zu einem Ausbruch über 67,44 EUR kommen. Gelingt dieser, dann wäre Platz in Richtung 73,23 EUR. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 65,10 EUR abfallen, dann würde eine weitere Konsolidierung in Richtung 62,61 EUR oder sogar 59,80 EUR drohen.“

Gelingt der Daimler-Aktie nach der Überwindung des Widerstandes bei 67,44 Euro ein Anstieg auf zumindest 70 Euro, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 65 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF6YLE1, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 65,81 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,59 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,351 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,351 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE6CT61, wurde beim Daimler-Kurs von 65,81 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,96 Euro (+66 Prozent) erhöhen – sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Walter Kozubek