Daimler: Besser wird's nicht

Daimler überrascht mit einem satten Gewinnsprung im ersten Quartal. DieAnalystenzunft reagiert darauf achselzuckend, der Kurs fällt. Nun stehteine wichtige kurzfristige Trendentscheidung an. Daimler hat seinKonzern-EBIT im ersten Quartal auf 4 Mrd. Euro fast verdoppelt. Auchwenn dabei drei substanzielle Einmaleffekte mit einem kumuliertenVolumen von rund 700 Mio. Euro geholfen haben, war die operativeProfitabilität aus dem laufenden Geschäft ebenfalls deutlich besser, alsvon den Analysten erwartet. Diese haben das nach dem Motto „Toll, ändertaber auch nichts“ achselzuckend zur Kenntnis genommen.Die Bullen sind optimistisch geblieben - ohne daraus deutlich höhereKursziele abzuleiten -, und die Skeptiker bleiben pessimistisch. Unddiese Gruppe bleibt weiterhin groß, immerhin fast 60 Prozent dercovernden Institute sieht die Aktie von Daimler als Halte- oderVerkaufsposition. Ursächlich dafür ist die Angst vor der Zukunft.Einerseits dürfte der globale Automobilzyklus langsam an Schwungverlieren, andererseits stellt sich die mittelfristige Frage, wie dieAnbieter die notwendigen hohen Investitionen in die Elektromobilitätverdauen und wer auf dem Markt der Zukunft immer noch eine große Rollespielt. Daimler hat zusätzlich noch das eher schwache LKW-Geschäft alsBaustelle. Alles zusammen führt zu der Sorge, dass der Konzern imGewinnzenit steht und perspektivisch eher Einbußen hinnehmen muss. Dahernotiert die Aktie nur noch mit einem KGV von 7,8 und einerDividendenrendite von 5,1 Prozent.Dieses Szenario muss allerdings nicht unbedingt in naher Zukunfteintreten, wie schon das Vorjahr gezeigt hat, als Daimler auch damalsschon die zahlreichen Pessimisten eines Besseren belehren konnte. Indiesem Fall könnte die Aktie im laufenden Jahr neu bewertet werden.Kurzfristig empfiehlt sich aber zunächst einmal Zurückhaltung. Mit demjüngsten starken Kursrückgang hat die Aktie von Daimler einkurzfristiges Doppel-Top ausgebildet. Dieses wäre abgeschlossen, wenndie Unterstützung bei 66 Euro nicht gehalten werden kann. Daher könnendie nächsten Handelstage abgewartet werden. Wird die Marke verteidigt,wovon man bei einem zeitnahen Anstieg über das Intraday-Hoch (68,50Euro) vom 12. April ausgehen könnte, bietet sich ein proyzklischer Kauf an.