Daimler, Bayer, Fresenius – die zweite Chance

Am Donnerstag hatten wir im DAX ein schönes Vola-Signal entdeckt. Der VDAX war in den letzten Tagen sehr stark angestiegen und signalisierte einen kurzfristigen Stopp der Korrektur. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten das Signal in unsere Exklusivbereich übermittelt und der DAX zog von 11.460 auf 11.620 an. Doch an der Börse darf man sich nie zu sicher sein. Heute Vormittag gab es den nächsten Rückschlag durch die Einkaufsmanagerindizes.



Der Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe liegt im März (vorläufig) bei 44,7 Punkten. Erwartet wurden 48,0 Punkte nach 47,6 Punkten im Vormonat. Nun gibt’s eine zweite Chance für den kurzfristigen Einstieg. Wir empfehlen die moderaten Turbo-Bulls TR69K4 auf Bayer, VT9TC3 auf Daimler und HY2KY3 auf Fresenius. Die WKN (ST71A0) auf den DAX ist gestern in unser Tradingdepot gewandert.