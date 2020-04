Daimler: Bänder laufen wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach vier Wochen weitgehender Pause nimmt Daimler die Produktion wieder auf. Dabei konzentrieren sich die Stuttgarter Autobauer auf den Bereich der Antriebs- und Getriebetechnik, auf den auch die Werke im Ausland angewiesen sind. So richtig glücklich stimmt das die Anleger wohl nicht: Bis zum gestrigen Mittag gab die Daimler-Aktie rund 3,8 Prozent nach, kann sich zum Handelsende aber wieder etwas erholen und notiert bei 28,68 Euro.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.