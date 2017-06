Daimler, BMW und VW – die unterschätzte Chance China

Chinas Automobilmarkt verspricht noch immer fantastische Wachstumsraten. Das ist für deutsche Hersteller eine gute Möglichkeit aus dem Tal der Tränen zu kommen, besonders bei einem Autotyp. Wir zeigen Ihnen, warum Call-Optionsscheine auf Daimler, WKN CX4NB8 – die Wolfsburger von VW mit Call CX42UG und BMW mit Optionsschein CX4WWH eine interessante Idee für längerfristiges Investment sein könnten.

Bei Börsianern ist China in den vergangenen Monaten etwas aus dem Fokus geraten. Sie tendieren nach den Abstürzen 2015 und 2016 seit langer Zeit seitwärts. Aber gerade für deutsche Exporteure bleibt China ein besonderer Markt, nicht allein wegen des hohen Wirtschaftswachstums. So will sich das Land der Mitte von der „Werkbank der Welt“ zu einer binnenmarktorientierten Gesellschaft entwickeln, allerdings beträgt das Wachstum noch immer rund sechs Prozent im Jahr.

Auch andere Zahlen zur Wirtschaft und Gesellschaft sind in China immer eine Nummer größer als anderswo, was aber auch Veränderungen und Auswirkungen für deutsche Exporteure mit sich bringt. So gibt es in China 15 Megastädte mit mehr als 15 Millionen Einwohnern, wo an die 300 Millionen Menschen leben. Das rasante Wachstum in den Städten hat aber auch ihre Schattenseiten. So sterben durch die starke Luftverschmutzung mehr als 300.000 Menschen jedes Jahr und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verlieren täglich 700 Personen ihr Leben im chinesischen Straßenverkehr. Daher ist die Nachfrage nach SUVs in China besonders stark angestiegen, obwohl sie sehr viel Benzin verbrauchen und Dreckschleudern sind. Aber die Geländewagen geben den Chinesen ein Gefühl der Sicherheit.

Das Problem ist aber, dass es kaum Elektrofahrzeuge als SUVs gibt und auch die Ladestationen im Land nur unzureichend verteilt sind. Damit dürfte es dem Land schwerfallen, sein Ziel für 2030 zu erreichen, 40 Prozent der Automobile auf Chinas Straßen dann elektrisch fahren zu lassen. Dabei ist China bereits der größte Markt für Elektrofahrzeuge weltweit mit rund 350.000 verkauften Automobilen – im Vergleich zur SUV-Nachfrage ist das aber ein Witz. Das Analystenhaus Bernstein Research rechnet damit, dass SUVs im Jahr 2025 rund 45 Prozent des chinesischen Marktes ausmachen, also 150 Millionen Fahrzeuge. Im Jahr 2010 waren es noch vier Millionen. Dagegen rechnet Bernstein mit 30 Millionen Elektroautos bis 2025.

Was diese Entwicklung aber auch zeigt: Automobilhersteller, die immer noch stark auf Benzinmotoren setzen, dürften in China weiterhin ein gutes Standbein haben. Und dazu zählen vor allem die deutschen Autobauer. Sollten Sie den Trend zu den SUVs nicht verschlafen, könnten Sie nach wie vor gutes Geld in China verdienen. Ihre Aktienperformance spricht allerdings eine andere Sprache, die Titel sind bisher die Underperformer im Dax in diesem Jahr. Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance für mutige Anleger, die eine Einstiegschance aufgrund des sehr negativen Sentiments für Automobilhersteller suchen. Die Volatilität ist niedrig und daher sind längerfristige Call-Optionsscheine für Optimisten sehr preiswert. Die ausgewählten Papiere laufen alle bis Dezember 2018 und der Basispreis wurde entsprechend defensiv gewählt, so dass selbst bei einer leichten Erholung noch Gewinne erzielt werden. Entsprechend nah ist auch der Break-even-Kurs am aktuellen Aktienkurs. Was das alles für die Umwelt bedeutet, steht wohl auf einem anderen Blatt Papier.