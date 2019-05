Daimler, BMW und VW sind verlockend

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser von Feingold Research, bei n-tv im Gespräch haben wir zuletzt auf Antizyklik hingewiesen. Freddie Tilgen nannte uns typische Konträr-Investoren, doch so soll das auch sein. Wenn die Angst groß ist, dann muss man zuschlagen. Wir verschweigen an dieser Stelle nicht, dass zwei Teammitglieder von uns gerade jetzt auf der Suche nach einem gebrauchten Diesel sind. Haben Sie mal die Preise für gebrauchte A4 mit 50.000 Kilometern geprüft;-)? Naja, kommen wir zu den Aktien. Auf Daimler, BMW und VW sind wir weitaus positiver als auf Tesla. Deshalb – mutige Anleger greifen an schwachen Tagen im Frühsommer zu den Discount-Calls HW3USF auf Daimler (UniCredit preist da am besten), HW3URW auf BMW und DD4DH8 auf VW. In Sachen Relative Stärke sind die Autobauer noch nicht verstärkt vertreten, doch das könnte sich 2018 ja noch ändern.

RWE, Adidas, Deutsche Börse – Favoriten aus dem DAX

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.