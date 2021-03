Daimler, BMW und VW Vzg. mit 6%-Chance und 38% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Mit Kursanstiegen von 15 Prozent (BMW), 25 Prozent (Daimler) und 49 Prozent (VW Vzg.) seit dem Jahresbeginn 2021 zählen die deutschen Automobilhersteller zu den Zugpferden, die den DAX auf seine aktuellen historischen Höchststände gezogen haben.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Mehrheit der Experten, die den Autowerten auch nach den starken Zugewinnen der jüngsten Vergangenheit noch zusätzliches Steigerungspotenzial zutrauen, dann sollten sich die drei DAX-Werte zumindest halbwegs stabil entwickeln.

Die aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-6% Automobil Plus Aktienanleihe auf die Daimler- (ISIN: DE0007100000), die BMW- (ISIN:DE0005190003) und die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) bietet Anlegern in den nächsten zwei Jahren auch dann die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 6 Prozent, wenn die Aktien in zwei Jahren wieder einen beträchtlichen Teil der in den vergangenen Wochen erzielten Kursgewinne abgeben.

6% Zinsen, 38% Sicherheitspuffer

Die am 20.4.21 im Handelssystem XETRA ermittelten Schlusskurse der Daimler-, der BMW-, und der VW Vzg.-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen, ausschließlich am Bewertungstag (18.4.23) aktivierten Barrieren befinden sich bei 62 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, und zwar am 21.4.22 und am 21.4.23, erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 6 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die Schlusskurse der drei Aktien am Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 21.4.23 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Notiert an diesem Tag hingegen eine oder mehrere Aktien auf oder unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die RCB-6% Automobil Plus Aktienanleihe, fällig am 21.4.23, ISIN: AT0000A2QDU4, kann noch bis 19.4.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Automobil Plus Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 6 Prozent ermöglichen, wenn die Daimler-, die BMW-, und die VW Vzg.-Aktie in zwei Jahren nicht auf oder unterhalb der Barrieren von 62 Prozent der Startwerte notieren.

Walter Kozubek