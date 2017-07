Daimler, BMW, VW – sind Autos die neuen Banken?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Frank Mayer stelle in der Telebörse die spannende Frage. Zehn Jahre nach der Banken- und Finanzkrise hält man die Augen nach möglichen Crash-Risiken offen. Derzeit belasten die Sorgen um die aktuellen Affairen den Autobauer Daimler mehr als die starken Zahlen überzeugen. An der Börse wird eben Zukunft gehandelt, weshalb die Aktie am Mittwoch leicht im Minus notiert. Gleichzeitig beschäftigt man sich an den Börsen schon seit einiger Zeit mit den Vorwürfen. Für uns sind die Aktien über Produkte wie Bonus-Zertifikate ein Kauf. Wir empfehlen den Capped-Bonus auf Daimlersowie den Inliner

Wir arbeiten derzeit an einem Beitrag für Bilanz zu den Autobauern. Wir werden uns um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde mit den Autobauern beschäftigen. Hier gehts zur Anmeldung…

Langfristig sind die Memorys SG9Y5K , SG95X8 auf Daimler und die WKN SG95X7 auf BMW interessant

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 26.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

