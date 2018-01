Daimler, BMW, VW - frischer Gegenwind

Die gute konjunkturelle Lage hat den Autobauern zuletzt gute Bilanzen beschert. Die Aktien feierten im Herbst und Winter 2017 ein Comeback. Nun könnte die Party aufgrund des starken Euro kurzfristig stoppen. Der Dollar büßte 2017 so kräftig ein wie seit 14 Jahren nicht mehr. Im neuen Jahr könnte sich der Trend weiter fortsetzen, selbst die US-Steuerreform scheint dem Dollar eher zu schaden. Ebenfalls kritisch äußert sich Auto-Experte Dudenhöfer – “Deutscher Autoboom ist eine Blase“. Wir empfehlen derzeit Produkte mit ausreichender Laufzeit und Seitwärtsrendite wie den Capped-Bonus DD1RS0 auf BMW, TR1D5R auf Daimler oder PP1JX8 auf VW.

Auf was man 2018 achten sollte, schauen wir uns im Ausblick von BMO an:

Rückblick auf 2017: Eitel Sonnenschein, wohin man schaut

2017 war ein weiteres gutes Jahr für internationale Investoren. Der MSCI All Countries World Index erzielte 18% Ertrag, die Emerging Markets lagen 27% im Plus und sowohl der S&P 500 als auch der TOPIX stiegen um mehr als 20%. All diese Erträge sind in lokaler Währung. Um nicht zu viel davon durch Währungsverluste wieder zu verlieren, mussten Investoren aus Europa ihre Anlagen absichern, weil der Euro um 12% gegenüber dem US-Dollar aufwertete. Sogar das stark gebeutelte Pfund Sterling wertete gegenüber der US-Währung 8% auf.

Politische Unsicherheit lässt nach

Anfang des Jahres herrschte Nervosität. Sicher, vom designierten Präsidenten Trump wurde eine wirtschaftsfreundliche Fiskalpolitik erwartet. Aber auch ein Handelskrieg oder noch Schlimmeres schien möglich. In Japan war ein Rücktritt von Premierminister Abe zu befürchten und damit das Ende der marktfreundlichen Abenomics. In Europa standen Wahlen in den Niederlanden und Frankreich bevor und weitere Erfolge der Populisten waren nicht auszuschließen. Auch der wichtige Parteitag in China sorgte für Unsicherheit.

Tatsächlich erwiesen sich aber die meisten politischen Sorgen als unbegründet: US-Präsident Trump versetzte die Märkte nicht in Aufruhr. Japans Premierminister Abe rief vorzeitige Wahlen aus und wurde mit einem haushohen Sieg belohnt – eine unerwartete Folge des nordkoreanischen Raketenabschusses über Japan hinweg. In Europa schwang das politische Pendel zurück zur Mitte. Selbst die bemerkenswerten Ereignisse in Katalonien und Angela Merkels Alptraum-Sieg bei der Bundestagswahl belasteten die Märkte, wenn überhaupt, nur vorübergehend. Nur in Großbritannien lief es weniger gut. Die von Theresa May ausgerufenen vorzeitigen Wahlen, „weil das Land eine starke und stabile Regierung braucht“, führten zum Gegenteil. Aber selbst hier endete das Jahr in guter Stimmung und mit der Aussicht, dass sich die Brexit-Verhandlungen jetzt dem Thema Außenhandel zuwenden und man Anfang 2018 eine Einigung über die Austrittsbedingungen findet.

Strahlende Aussichten für Wachstum und Inflation

Dem verbesserten politischen Umfeld entsprechen starke Fundamentaldaten. Weltweit stiegen die Gewinne je Aktie 2017 um geschätzte 14,2%. Das ist der stärkste Zuwachs seit 2010. Erstmals seit zehn Jahren verzeichneten alle OECD-Länder Wachstum. Bislang scheint dies überall tragfähig zu sein, und es gibt nur wenige finanzielle Ungleichgewichte. Auch die meisten Emerging Markets wachsen. Und die Inflation bleibt niedrig: In den allermeisten Ländern ist die Inflation moderat und das Deflationsgespenst hat sich zurückgezogen. Sogar Japan dürfte in den nächsten Monaten offiziell das Ende der Deflation erklären. Der mehrjährige Verlierer befindet sich im zweitlängsten Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg.

