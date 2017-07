Daimler, BMW, Total – frische Investmentideen

Während dasnach Veröffentlichung der aktuellen Zahlen von Equinet deutlich gesenkt wurde, bekommt VW von JP Morgan ein fast schon. Nur noch einmal zur Erinnerung: Beide Unternehmen stehen im aktuellen Abgasskandal im Mittelpunkt. Wir hatten letzte Woche bereits beschrieben, warum die aktuelle Kursschwäche der Unternehmen einsein könnte und empfehlen die Discount Callsauf Daimler undauf VW. Neben diesen beiden wird aktuell aber noch ein weiteres Unternehmen mit manipulierten Abgaswerten in Verbindung gebracht…

Zwar betonte der BMW Vorstandsvorsitzende Harald Krüger bei der damaligen VW-Affäre im September 2015 noch mutig: “Bei BMW wird nicht manipuliert“, jedoch verdichten sich die Anzeichen, dass auch die Münchener bei der Technologie “AdBlue” die Kunden getäuscht und sich darüber hinaus noch mit Daimler und VW abgesprochen haben. Der Aktienkurs verlor seit Veröffentlichung der Vorwürfe knapp 7 Prozent. Wie auch bei den anderen beiden Herstellern, könnte sich hier ein gutes Fenster zum Einstieg öffnen. Wir empfehlen auch hier einen Discount Call mit der WKN PR1PER. Der Basispreis liegt mit 77 Euro noch knapp unter dem aktuellen Kurs, so dass beim aktuellen Preis des Papiers die Seitwärtsrendite 38 Prozent beträgt.

Neue Memory-Express-Zertifikate und DAX-Produkte

Memory Papiere waren immer wieder bei unseren Favoriten in den letzten Jahren und daran hat sich auch nichts geändert. Neu in unserer ISIN-Liste findet sich auch ein Memory-Express-Zertifikat auf Total. Das Zertifikat mit der WKN SGM97F befindet sich aktuell in Zeichnung (Frist bis 07.08.2017) und bietet bei einer Memory-Barriere von 65 Prozent eine mögliche Zinszahlung von 6 Prozent. Klingt unserer Meinung nach ziemlich gut. In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere Memory-Express Zertifikate als Investmentidee, zum Beispiel auf VW / Siemens SG9Y5L, auf Anglo American – Barrick Gold mit der WKN SG5486 und das Papier mit der WKN SGM97A auf Tesla.

Aber auch auf den wichtigsten deutschen Aktienindex haben wir neue Produkte aufgenommen. Der Inliner SC310A mit den Barrieren 9.600 – 14.000 bietet aktuell eine Renditechance von knapp 90 Prozent bei einer Laufzeit bis September 2018. Klar, bis dahin kann viel passieren, aber dennoch ist das Papier eine Überlegung wert. Ebenfalls neu in unserer ISIN-Liste: Der Put-Optionsschein DGS43G (Basispreis 13.000). Bullen greifen zum Turbo SC4VJF und einem 6er Hebel.

