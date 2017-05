Daimler, BMW, Apple – Absicherung von a bis z

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Juhu! Wir freuen uns in diesen Tagen ein wenig, oder sogar ein bisschen mehr. Denn unser Gastportfolio bei Ayondo im Social-Trading, das primär wie so viele Ideen bei Feingold Research auf Volatilität, Marktsentiment, Bauchgefühl und eben Timing basiert, Angst und Euphorie am Markt ausnutzt, hat fünf Sterne erreicht. Schauen Sie es sich hier gerne einmal an . 86 Prozent positive Trades hatten wir, mehr als 1.100 durchgeführt, dazu zwei richtige blöde Monate, ansonsten ging es beständig aufwärts. Vor allem aber hat der DAX seit Start plus 23 Prozent hingelegt und wir plus 53 Prozent. Das sind sogar mehr als 100 Prozent über DAX, wenn wir in der Schule aufgepasst haben;-). Das Depot macht uns, Euch und allen Zuhörern der Finanzmarktrunde Spaß, dazu haben alle Geld verdient, die uns folgten. Wir probieren weiterhin, gutes Händchen zu haben, Euch vieles zu erklären, Risiken und Chancen abzuwägen und vor allem mit Geduld und Weitsicht zu agieren. Es klappt nicht alles, aber doch einiges und nicht zuletzt heißt Börse für uns seit Ende der 90er-Jahre – seither sind wir fast allesamt dabei – lernen, lernen, lernen.

Noch heute, jeden Tag aufs Neue. Egmond, Benjamin, Nicolas, Jochen, Franz-Georg, Daniel – alle Mann im Team haben dazu häufig unterschiedliche Ansichten. Adidas, Tesla, Dollar-Yen, Apple, K+S, Infineon, Bovespa, BUND-Future, Nasdaq, Pfund, Nordex oder Barrick Gold sind nur einige Basiswerte, bei denen wir momentan heiß diskutieren.

All das fußt in die Analysen in unseren Webinaren, daher lohnt dabeisein. Auch bei Guidants, Facebook oder Twitter liefern wir häufig kleine Ergänzungen und Produktideen, das Wichtigste natürlich stets in der ISIN-Liste. Legt Euch gerne passende Lesezeichen an – für jeden ist etwas dabei für seine Renditeerwartung und gleichzeitig das passende Produkt für Trader. Es macht Spaß mit Euch!

Hier unsere Produktauswahl seit Montag:

Dow Jones Industrial Put (Basispreis 20800) GD26BV Optionsschein auf DAX SC0KW6 K+S AKTIENGESELLSCHAFT Aktienanleihe PR4B9C LUFTHANSA AG Aktienanleihe PR5ZKJ E.ON SE Aktienanleihe PR5ZEM DEUTSCHE POST AG Aktienanleihe PR5ZDC DAIMLER AG Aktienanleihe PR5ZBN COMMERZBANK AG Aktienanleihe PR5Y9W BASF SE Aktienanleihe PR5Y5X Bonuszertifikat mit Cap auf Deutsche Bank AG DGP5LL Aixtron SE Diskontzertifikat DM3X80

APPLE INC. Discount Put PB9SUH INFINEON TECHNOLOGIES AG Discount Put PR4ACG BARRICK GOLD Discount Call PB543M K+S AKTIENGESELLSCHAFT Discount Call PR1QJZ Discount Put auf den DAX PB8BVT HVB Inline Optionsschein bezogen auf den DAX® HU9UA4 HVB Inline Optionsschein bezogen auf den DAX® HW2QW2 HVB Inline Optionsschein bezogen auf den DAX® HW2QW5 HVB Inline Optionsschein bezogen auf den DAX® HW2QW4 Inline-Optionsschein auf NASDAQ 100 SC1W4F Inline-Optionsschein auf DJ Industrial Average SC1W0M Inline-Optionsschein auf EUR/USD SC2C36 K+S AKTIENGESELLSCHAFT Discount Call PR57QV Inline-Optionsschein auf Brent USD SC1R3M Brent USD WAVE XXL Call DL2ANJ Optionsschein auf Novartis SE8AVD Inline-Optionsschein auf WTI SC2ZRZ DAX WAVE Unlimited Put XM3B4R Optionsschein auf Brenntag AG DG950A

