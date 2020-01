Daimler: Autobauern droht Ungemach!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Aktien wurden gestern in Stuttgart häufig gehandelt, büßten jedoch bis zum Handelsende deutlich ein und stehen aktuell bei 44,43 Euro. Den deutschen Autobauern droht dabei Ungemacht von Seiten des US-Präsidenten. Donald Trump drohte der EU beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut mit höheren Zöllen auf Autos von bis zu 25 Prozent. Anlass der erneuten Drohung ist die geplante EU-Digitalsteuer auf US-Konzerne wie Google, Facebook oder Amazon. EUWAX

