Daimler: Attraktive Chance mit Calls bei Erreichen des Zwischenhochs

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) befand sich bereits lange vor dem massiven Kurseinbruch vom März 2020 stark unter Druck. Seit dem Jahr 2015, als die Aktie noch oberhalb von 90 Euro gehandelt wurde, bröckelte der Aktienkurs – nur von wenig wirksamen Korrekturen unterbrochen - permanent ab. Am Höhepunkt des Crashes fiel die Aktie am 19.3.20 auf einen langjährigen Tiefstand bei 21,01 Euro. Bis zum 8.6.20, als die Aktie bei 41,49 Euro ein Zwischenhoch verzeichnete, konnte sich der Kurs nahezu wieder verdoppeln. Im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt entwickelte sich die Aktie in den vergangenen Tagen schwächer.

Wegen des hohen Anteils der LKW-Sparte am Wert des Konzerns und den sich voraussichtlich verringernden Bilanzrisiken hoben die Experten von Jefferies & Company das Kursziel für die Daimler Aktie von 40 auf 46 Euro an und bekräftigten somit die Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Falls die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Zwischenhoch bei 41,49 Euro erreichen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 17.8.20, BV 0,1, ISIN: CH0533622038, wurde beim Daimler-Kurs von 37,00 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Kann sich die Daimler-Aktie in spätestens zwei Wochen zumindest wieder auf 41,49 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,20 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,20 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB9AMD6, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 37,00 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 41,49 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,92 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,6712 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,6712 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JC1MD44, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 37,00 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 41,49 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,98 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek