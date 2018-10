Daimler: Alle schlechten Nachrichten eingepreist?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Rahmenbedingungen sind für Daimler deutlich schwieriger geworden, darunter leidet der Unternehmensgewinn. Die Aktie hat das in diesem Jahr stark belastet, jetzt gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer. Daimler kämpft mit zahlreichen Baustellen, zu denen insbesondere die Nachwirkungen der Dieselaffäre und die Umstellung auf das neue Abgasprüfverfahren zählen.Zudem schwächelte jetzt auch noch der Absatz von Vans und Bussen. Das führte in Summe zu einem Gewinneinbruch im dritten Quartal, das Konzern-EBIT reduzierte sich von 3,4 auf 2,5 Mrd. Euro. Auch im Gesamtjahr wird das operative Ergebnis nun deutlich unter dem Vorjahreswert liegen – das musste Daimler schon im Rahmen der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr am 19. Oktober einräumen. Das Bewertungsmirakel von Daimler löst sich damit auf. Lange Zeit ist der Kurs gefallen, obwohl die Analysten noch auf eine zumindest stabile Gewinnentwicklung gesetzt hatten, was zu einem optisch sehr niedrigen KGV geführt hat.Jetzt fällt der Gewinn – und mit ihm auch die Konsensschätzungen. Trotzdem liegt das Konsens-KGV für 2018 auch nach einer Absenkung des durchschnittlich erwarteten Gewinns je Aktie um 7 Prozent auf 8,42 Euro in den letzten drei Monaten bei einem sehr niedrigen Wert von 6,1. Und das, obwohl die Analysten für 2019 wieder eine leichte Gewinnsteigerung erwarten. Das legt die Interpretation nahe, dass bei Daimler die Gewinndelle nun ausreichend eingepreist ist – oder aber, dass die Analysten die Abwärtsdynamik der Erträge deutlich unterschätzen.Aufgrund der vielschichtigen Probleme der Branche tendieren wir zu letzterer Lesart, das KGV ist damit weiterhin ein schlechter Ratgeber. Auf mittlere Sicht ist die Aktie auch auf dem reduzierten Niveau weiterhin riskant. Kurzfristig gibt es dennoch Hoffnung, denn in den letzten Tagen hat die Daimler-Aktie die Abwärtsschübe des Marktes nicht mehr richtig mitgemacht. Der überverkaufte Titel könnte daher bei 50 Euro vorerst einen Boden gefunden haben und eignet sich für eine Spekulation auf eine Gegenbewegung.