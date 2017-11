Daimler – Aktie zum Schnäppchenpreis erwischt

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Sind die deutschen Autobauer wirklich so schlecht und das Wunderkind Tesla so gut? Wir hatten da unsere Zweifel Anfang September. Immerhin mancher Analyst machte in Sachen Daimler oder BMW Mut und dies passte zu den Turbos und Discount-Calls aus unserer(Gewinne bitte kassieren) auf Daimler,auf BMW (ebenfalls kassieren) und bei den Turbosauf BMW undauf Daimler (drin bleiben).

Unser Beitrag aus dem September:

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf “Outperform” mit einem Kursziel von 85 Euro belassen – mehr als 40 Prozent Potenzial. Interessant ist die Begründung: Da die Politik und die Kapitalinvestoren an die Zukunft von Elektrofahrzeugen glaubten, dürften die traditionellen Autobauer nicht noch länger zögern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie. Die Premiumhersteller müssten sich am schnellsten bewegen und könnten dies aufgrund höherer Bruttomargen auch. Daimler sei dabei am aktivsten und am besten positioniert.

Neben den oben vorgestellten Produkten finden Sie in unserer Produktübersicht auch die Duo Memory Express-Zertifikat SG9Y5K und SE00FL auf Daimler und BMW. Auch Inliner gehören stets mit zu unseren favorisierten Papieren, bieten sie bei genügend Abstand zu den Barrieren stets einen kleinen Puffer bei Kursschwankungen und Anleger können sich an satten Seitwärtsrenditen erfreuen. Der Inliner HW3ZCC auf Daimler bietet beispielsweise eine Seitwärtsrendite von knapp 27 Prozent bei einer Laufzeit bis März 2018.

Auch auf Tesla haben wir wieder zwei Inliner für Sie ausgesucht, die Papiere SC5CCQ und SC5CCV bieten bei ordentlich Abstand zu den Barrieren Seitwärtsrenditen von über 70 Prozent, die Laufzeit bei beiden Papieren ist ebenfalls bis März 2018. Ebenfalls interessant: der Discount Call PR6NFR auf Tesla und einer maximalen Renditechance von knapp 21 Prozent bei 13 Prozent Abstand zum Basispreis. Wer bei Tesla weiter bullish unterwegs ist, greift zum Papier VN8HX5 (Hebel 6).

Günstig handeln können Sie diese und weitere Papiere beim günstigen Online Broker DEGIRO. Wer auf der Suche nach einer passenden Anlagestrategie ist, denen empfehlen wir auch bei ETORO vorbeizuschauen. Hier können Sie ihr Trading verbessern, indem Sie die besten Anleger der Community kopieren oder aber selber kopiert werden (wodurch Sie ein zweites Einkommen erzielen können). Weitere Informationen wie Sie von erfolgreichen Tradern lernen können finden Sie hier…