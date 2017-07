Daimler – Aktie leidet unter Abgasschock

Ist der deutsche Autosektor günstig oder teuer? In Sachen KGV, KBV und Dividendenrendite gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Doch Egmond Haidt hat in der jüngsten Folge von Euer Egmond auf die Risiken hingewiesen. Eine Million möglicherweise manipulierte Fahrzeuge gibt nun eine weitere Denkaufgabe. Wir bleiben mit Bonuspapieren, Discount-Calls und Discountern vorsichtig optimistisch, jedoch primär aufgrund der Bewertung und des Abschlags, der schon in den Autoaktien steckt. Die Franzosen der BNP gehen in der Analyse mit. Man nimmt Daimler von verkaufen runter und hat das Kursziel von 60 auf 67 Euro erhöht. Die Aktien deutscher Automobilbauer seien derzeit im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrig bewertet, doch sie würden sich nun zurückkämpfen, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie. Die Fähigkeit der Hersteller, ihre Stellung zu behaupten, könnte unterschätzt werden. Dabei profitierten sie von ihrer starken Ausrichtung auf China, wo die Nachfrage nach Premiumfahrzeugen zunehme. Pearson erhöhte zudem seine Gewinnprognosen für die Stuttgarter, da er die Absatz- und Preisentwicklung bei Mercedes nun nicht mehr ganz so negativ einschätze. Unsere Auswahl zu Daimler:

