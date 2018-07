Daimler – Aktie gern genommen

Tesla, Netflix, Amazon, Apple – alle Welt diskutiert über die US-Techs und am Dienstag der Woche machte Netflix fast ein Drittel des Umsatzes an den US-Börsen aus. Absurd. Kein Mensch schaut auf Daimler, die flapsig formuliert im Quartal mehr verdienen als Elon Musk bis 2020 versprechen kann. Mal abgesehen davon, dass er ohnehin nur verspricht, aber nichts hält. Wir denken – es ist Zeit für Daimler. Die Stimmung ist am Boden, die Aktie nicht teuer – Produkte wieals Bonuspapier sind erste Wahl. 8 Prozent Rendite, 25 Prozent Puffer, Abgeld – ja was will man noch mehr? Mehr Rendite? Dann bleiben Sie in unserem Discount-Calldrin oder trauen Sie sich gar mit Hebel 3 die WKN

UBS ist übrigens sehr positiv gestimmt, sogar sehr sehr positiv. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Daimler vor der Berichtssaison im europäischen Automobilsektor auf “Buy” mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte branchenweit gut verlaufen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel. Wegen der Unsicherheit durch den Zollstreit und neue Mess- und Prüfverfahren blicke der Markt aber bereits jetzt eher auf die zweite Jahreshälfte