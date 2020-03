Daimler: Aktie geht durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der schwäbische Automobilbauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) musste in den letzten Handelswochen aufgrund der Corona-Krise dramatische Verluste erleiden. Notierte die Aktie Mitte Februar noch bei 44 Euro, halbierte sich der Kurs in der Folge und rutschte im Tief bis auf 21,02 Euro ab. Hier zeichnete sich bereits zum Ende der vergangenen Börsenwoche der Versuch einer Stabilisierung / Bodenbildung ab, sodaß der Kurs in der Folge gestern und auch heute fulminant zulegen konnte und hierbei ausgehend vom Tief Zugewinne von bis dato rund 50 Prozent verzeichnete. Zur Stunde notiert Daimler bei aktuell 31,67 Euro und gehört auch heute zu den Gewinnern am Markt.



Daimler Tageschart

