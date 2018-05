Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler-Aktie bleibt attraktiv trotz Abgas-Manipulationsvorwürfen - Kaufen! Aktienanalyse

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Frank Biller, Investmentanalyst und CEFA von der LBBW:

Frank Biller, Investmentanalyst und CEFA von der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF).

Das KBA habe Daimler zum Rückruf von rund 5 Tausend Modellen Vito 1,6l Diesel Euro 6 aufgefordert. Zusätzlich werde spekuliert, dass auch in rund 0,6 Mio. Fahrzeugen der C-Klasse unzulässige Abschalteinrichtungen (defeat devices) eingesetzt sein könnten. Alle Fahrzeuge seien dabei nicht in den USA abgesetzt worden. Bei Annahme eines ähnlich hohen Schadens wie bei Volkswagen (für die Fahrzeuge außerhalb der USA) würden laut der Berechnung des Analysten auf Daimler rund 0,4 Mrd. EUR als mögliches Risiko entfallen. Dies wäre finanziell gut verkraftbar und würde sich kaum auf die Finanzkennzahlen auswirken. Hinzu käme im Falle einer Interpretation als defeat device jedoch ein Vertrauensverlust der Kunden.

Die Senkung der Einfuhrzölle in China auf Automobile ab 01.07.2018 dürfte einen negativen Effekt von rund 150 Mio. EUR haben. Dieser resultiere daraus, dass Daimler die Preise auf Importmodelle bereits um rund 6 bis 7% gesenkt habe, was per Ende Q2 18 zu einer Abwertung der Bestandsfahrzeuge führen werde. Ab Q3 18 sollten sich die niedrigeren Preise positiv auf den Absatz in China auswirken. Eine weitere Belastung von rund 200 Mio. EUR dürfte aus dem Brand des US-amerikanischen Zulieferers Meridian Magnesium Products (Lieferengpässe bei Cockpit-Querträgern für die Modelle GLE und GLS in Tuscaloosa) anfallen. Insgesamt neutral dürfte der Ergebniseffekte aus der Zusammenführung der Mobilitätsdienste von BMW und Daimler (mittlerer dreistelliger Bewertungseffekt) sowie der Belastung von 0,6 Mrd. EUR im Rahmen der Beendigung des Schiedsverfahrens zwischen dem Bund und Toll Collect sein.

Biller habe seine Ergebnisschätzungen für 2018 beim EBIT um 350 Mio. EUR gesenkt. Auf Basis eines modifizierten SOTP-Modells ermittle er einen fairen Wert der Daimler-Aktie von rund 82 EUR. Mit diesem neuen Kursziel bleibe die Aktie attraktiv bewertet. Als größte Risiken sehe der Analyst hohe Strafzahlungen im Rahmen möglicher Abgasmanipulationen oder im Rahmen der bestehenden Kartellvorwürfe.

Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein Rating "kaufen" für die Daimler-Aktie. Das Kursziel werde von 85 EUR auf 82 EUR gesenkt. (Analyse vom 30.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link: https://www.lbbw-markets.de/portal/benutzer/publicdisclaimer

Börsenplätze Daimler-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

62,53 EUR -1,04% (30.05.2018, 14:59)

Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

62,45 EUR -1,13% (30.05.2018, 15:14)

ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000

WKN Daimler-Aktie:

710000

Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI

Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF

Kurzprofil Daimler AG:

Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.

Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.

Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.

Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (30.05.2018/ac/a/d)