Daimler-Aktie: Schwierige Rahmenbedingungen - Mittelfristiger Aufwärtstrend wackelt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Münster (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":



Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.



Operativ laufe es bei der Daimler AG aktuell gut. Dennoch gerate die Daimler-Aktie immer wieder unter Druck. Grund dafür seien verschiedene Risikofaktoren. Zwar habe es beim langjährigen Streit um die Toll-Collect-Einnahmen nun eine Grundsatzeinigung mit einer voraussichtlichen Ergebnisbelastung von 600 Mio. Euro gegeben. Im Hinblick auf den Dieselskandal stünden aber potenziell noch deutlich höhere Summen im Raum. Das Kraftfahrtbundesamt habe zuletzt zumindest für einen Typ des Transporters Vito eine illegale Abschalteinrichtung moniert.



Ein weiterer negativer Aspekt seien mögliche Einfuhrzölle in die USA, die die Regierung Trump nun prüfen lasse. Im Gespräch seien Zuschläge von 25%. Die schwierigen Rahmenbedingungen für Daimler würden sich auch im niedrigen Kurs- und Bewertungsniveau widerspiegeln.



Wer das für den Einstieg nutzen will, sollte zunächst abwarten, ob die Daimler-Aktie an dem zuletzt markierten Zwischentief knapp unter 64 Euro nach oben abprallt und damit den wackelnden mittelfristigen Aufwärtstrend, der seit 2016 ausgebildet wurde, noch retten kann, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de". (Analyse vom 25.05.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:65,20 EUR -0,03% (25.05.2018, 12:37)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:65,19 EUR -0,75% (25.05.2018, 12:51)ISIN Daimler-Aktie:DE0007100000WKN Daimler-Aktie:710000Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:DAITicker-Symbol Daimler-Aktie:DAINasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:DDAIFDie Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (25.05.2018/ac/a/d)