Daimler Aktie: Meistern die Bullen diese Gefahr?

In der vergangenen Woche konnte die Daimler-Aktie ihren Ende Juli begonnenen Anstieg weiter fortsetzen und in der Spitze bis auf 43,78 Euro vordringen. Das Hoch vom Donnerstag führte jedoch zu leichten Gewinnmitnahmen und im Chart bildete sich ein kleiner Shootingstar aus. Er wurde am Freitag durch die höhere Eröffnung bei 43,33 Euro zunächst negiert.

Das Kursniveau oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag konnte aber im Tagesverlauf nicht gehalten werden. Der Kurs gab im Tief bis auf 42,64 Euro nach und ging am Abend mit einem Wochenschlusskurs von 42,88 Euro aus dem Handel. Damit wurde der Shootingstar vom Donnerstag formal bestätigt.

Für die Bullen kommt es am Montag deshalb darauf an, diese kleine Panne umgehend auszubügeln. Das geschieht am besten durch einen direkten Wiederanstieg auf und über das Hoch vom Donnerstag bei 43,78 Euro. Das nächste Ziel stellt dabei das Hoch vom 6. Februar bei 44,88 Euro dar.

Bestätigt die Daimler-Aktie die bärische Auflösung des Shootingstars am Montag jedoch mit weiter fallenden Kursen, dürfte die Aktie zunächst bis auf das Hoch vom 23. Juli bei 41,78 Euro zurückfallen. Findet der Kurs hier keinen Halt, dürfte auch das Tief vom 21. August bei 40,54 Euro noch einmal angelaufen werden. Durchbricht die Aktie auch diesen Support, muss mit einem Test der 50-Tagelinie bei 39,69 Euro gerechnet werden.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)