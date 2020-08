Daimler Aktie: Auf einem guten Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nachdem die Daimler-Aktie am 8. Juni die 40,00-Euro-Marke überwunden und bei 41,49 Euro ein Hoch ausgebildet hatte, ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie endete auf Höhe des 50-Tagedurchschnitts. Er wurde auch während des anschließend gestarteten Anstiegs zweimal getestet und in beiden Fällen von den Bullen souverän behauptet.

Der letzte Test erfolgte Ende Juli, als bei 37,40 Euro ein Tief ausgebildet wurde. Der danach begonnene Anstieg wurde in der Vorwoche fortgesetzt. Am Mittwoch bildete die Daimler-Aktie bei 43,40 Euro ein Hoch aus und ging anschließend in eine kleine Konsolidierungen über. Sie ließ den Kurs auf das Hoch vom 8. Juni zurückfallen.

Können die Käufer diese Unterstützung in der neuen Woche behaupten, besteht die Chance, den Anstieg fortzusetzen und als nächstes Etappenziel das Hoch vom 6. Februar bei 44,88 Euro anzusteuern. Wird es erfolgreich überwunden, ist die 50,00-Euro-Marke das nächste Ziel. Hier gilt es, einen Anstieg über das Anfang Juli 2019 bei 50,25 Euro ausgebildete Hoch zu vollziehen.

Setzt sich die in den letzten Tagen gestartete Konsolidierung jedoch noch fort, könnte die Daimler-Aktie noch einmal auf die 40,00-Euro-Marke und von hier aus bis auf das Hoch vom 6. Juli bei 38,40 Euro zurückfallen. Wird es unterschritten, dürfte die Bären zu einem weiteren Test der 50-Tagelinie schreiten. Sie hat sich in den vergangenen Tagen bis auf 38,22 Euro erhöht.

