Daimler: Im Abwärtsstrudel

Für die Aktie von Daimler war die letzte Woche mal wieder eine großeEnttäuschung, die Durchsuchungen im Rahmen des Diesel-Abgasskandalstrübten die Stimmung, hinzu kommen Sorgen zum weiterenWachstumspotenzial. Doch es gibt auch positive Nachrichten, die an derBörse im Moment ignoriert werden. Daimler hat ein glänzendes erstesQuartal hingelegt und im Anschluss die Jahresprognose angehoben, statteines leichten Wachstums von Absatz, Umsatz und EBIT wird nun für dasGesamtjahr ein deutlicher Anstieg erwartet.Der Aktie hat das nicht geholfen, zuletzt ist sie auf den niedrigstenStand in diesem Jahr abgesackt. Seit Februar haben sich der Weg desDaimler-Papiers und des DAX zunehmend getrennt, mittlerweile hat derLeitindex den Autobauer um satte 15 Prozentpunkte outperformt. Dasdürfte auch damit zusammenhängen, dass nach wie vor ziemlich unklar ist,welche Strafen Daimler im Diesel-Abgasskandal drohen. Die Untersuchungenin Deutschland dürften isoliert betrachtet nur ein begrenztes Risikobergen, richtig teuer wird es hingegen, wenn die USA größereGesetzesverstöße sehen. Im jüngsten Unternehmensbericht hat Daimlerexplizit Strafen in Übersee und einen teuren Rückruf nichtausgeschlossen. Das ist das Damoklesschwert über der Aktie, dieansonsten vermutlich stärker von der operativen Performance getriebenwürde. Wobei auch da die Dynamik langsam nachlässt, nach einemPKW-Absatzwachstum von 10,1 Prozent im April könnte die Steigerungsratein den nächsten Monaten nur noch einstellig ausfallen. Fraglich istinsbesondere, ob China weiterhin einen so starken Wachstumsbeitragliefern kann.Im Reich der Mitte sind in diesem Jahr Steuervergünstigen entfallen(wovon aber vor allem Klein- und Mittelklassewagen profitiert hatten),die Lagerbestände sollen deutlich steigen. Doch es gibt auch einenechten Hoffnungsschimmer für Daimler: Das LKW-Geschäft, das im letztenJahr noch eine kräftige Belastung darstellte, befindet sich aufErholungskurs. Alles in allem kann die Kursentwicklung der Daimler-Aktieim laufenden Jahr noch als Konsolidierungsflagge und Reaktion auf diestarke Aufwärtsbewegung im zweiten Halbjahr 2016 durchgehen. Die starkeUnterstützung bei 65 Euro aus dem Herbst 2016 hat nun zumindestkurzfristig das Potenzial, den Trend zu drehen. Für spekulative Anleger,die bei Daimler insbesondere gegenüber dem DAX Nachholpotenzial sehen,bietet sich damit eine antizyklische Gelegenheit, die aber mit einemengen Stop-Loss versehen werden sollte.