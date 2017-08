Daimler: Nach der Absolution ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach einem rabenschwarzen Juli ist die Aktie von Daimlerzwischenzeitlich auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen. Trotzeines kritischen Newsflows versucht die deutsche Politik zu helfen –kann das die Wende bringen?Operativ läuft es weiterhin ordentlich bei Daimler. Im zweiten Quartalwurde der Umsatz um 7 Prozent auf 41,2 Mrd. Euro gesteigert, das EBITerhöhte sich in Relation dazu überproportional von 3,3 auf 3,7 Mrd.Euro. Und trotz eines desaströsen Newsflows zum Dieselmotor bleibt derKonzern beim Absatz auf Kurs, mit einem Anstieg derMercedes-Verkaufszahlen um 11 Prozent im Juli ist Daimler gut in dasdritte Quartal gestartet.Dennoch ist die Dieselabgasproblematik ein entscheidender Faktor für diePerformance der Aktie. Die Bundesregierung versucht zu helfen, ohne vorden Bürgern das Gesicht zu verlieren, und will die Hersteller mit einemumfangreichen Softwareupdate durchkommen lassen – eine Absolution zumSpartarif. Das in Deutschland größere Querschüsse von der Politikkommen, ist wegen der Bedeutung der Autoindustrie eher unwahrscheinlich.Andere Institutionen haben allerdings weniger Beißhemmung. EU-KommissarOettinger hat gerade bestätigt, dass die Kartellvorwürfe gegen diedeutschen Automobilproduzenten durchaus Milliardenstrafen nach sichziehen könnten – wobei Daimler nach der Selbstanzeige relativ guteKarten hat.Im Abgasskandal hingegen bleibt die Hauptunsicherheit für dieStuttgarter, ob in den USA noch größere Strafen verhängt werden.Insgesamt bleibt das Bild bei Daimler sehr gemischt. Der Diesel- undKartellskandal sorgt für eine anhaltende Unsicherheit, zudem bestehtunverändert die Gefahr, dass die Dynamik am Weltautomobilmarkt weiterabnimmt. Dem steht eine sehr günstige Bewertung mit einem Konsens-KGVvon 6,7 und einer geschätzten Dividendenrendite von 5,7 Prozent gegenüber.Das Argument galt aber schon vor dem jüngsten Kursrutsch und hat nichtgeholfen. Angesichts eines intakten kurzfristigen Abwärtstrends greifenauf dem aktuellen Niveau nur mutige antizyklische Investoren zu, diedarauf setzen, dass der Newsflow aus der Branche in den nächsten Monatennicht mehr schlimmer werden kann. Für Investments empfiehlt sich einenger Stop-Loss knapp unter dem zuletzt markierten Zwischentief.