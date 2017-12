Daimler AG: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Analyse der Daimler AG Aktie für die kommende Handelswoche 52 / 2017

Seit ca. August dieses Jahres, ist der Wert der Daimler AG Aktie nahezu konstant gestiegen. Erst im November setzte eine größere Korrektur ein, jedoch scheint sich der Markt nun wieder weiter in Long-Richtung zu bewegen. Rein chart-technisch gesehen, ist auch ein erneutes Aufwärtstrend-Muster gebildet werden. Dennoch steckt der Kurs derzeit zwischen zwei signifikanten Preisbereichen fest. Dass sich daran in der kommenden Woche etwas ändert, ist unwahrscheinlich. Dies liegt vor allem daran, dass viele größere Marktteilnehmer zwischen den Feiertagen nicht aktiv sein werden. Dennoch kann der Markt beobachtet und ggf. eine Trade-Möglichkeit genutzt werden.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Derzeit notiert die Aktie der Daimler AG bei ca. 71.22 Euro und befindet sich damit so ziemlich genau zwischen den beiden zuvor genannten signifikanten Preisleveln, welche als starke Unterstützung bzw. Widerstand fungieren. Das Widerstandlevel befindet sich um den Preis von 71.85 Euro herum und die Unterstützung findet der Kurs um den Preis von etwa 70.75 Euro. Die derzeitige Range wird also weiter fortgesetzt, sollte keines der beiden Bereiche gebrochen werden. Für einen Long-Trade würde es sich anbieten, nicht erst im Bereich des Widerstands nach einem Einstieg zu suchen. Lukrativer und mit weniger Risiko verbunden, wäre es, am besagten Unterstützungsbereich, um ca. 70.75 Euro, nach einer Möglichkeit zu suchen.

Kann hier ggf. schon in der kommenden Handelswoche ein Signal identifiziert werden, bspw. in Form eines aussagekräftigen Kaufimpulses, könnte dieses für einen Einstieg genutzt werden. Der Stop-Loss könnte bspw. bei ca. 70.50 Euro platziert werden. Am zuvor definiertenWiderstandsbereich, um ca. 71.85 Euro, sollte dann genau beobachtet werden, wie sich der Markt verhält. Zeichnet sich eine erneute Reaktion in Short-Richtung ab, könnte der Trade geschlossen, oder der Stop-Loss zumindest auf Break-Even nachgezogen werden. Bei dem antizipierten Break-Out in Long-Richtung, befindet sich das Handelsziel bei ca. 72.60 Euro.

