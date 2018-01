Daimler – 7 Prozent Rendite bei fast 30 Prozent Puffer

In Detroit stellte Daimler in dieser Woche die neue G-Klasse vor. Das Gelände-Monster wurde einst für die Bundeswehr entwickelt und wurde 40 Jahre fast unverändert verkauft. Dank der gestiegenen Nachfrage hat man nun eine neue Version auf den Markt gebracht. Man kann also noch mit “klassischen” Autos Geld verdienen, die im Fall der G-Klasse in der Regel weder notwendig, noch ökologisch sind. Anleger erfreuen sich an der Daimler-Aktie mit einem Capped-Bonus und reichlich Puffer - TR0U5B . Bei 27 Prozent Puffer beträgt die p.a. Rendite rund 6,5 Prozent.

Auf den ersten Blick ist der anhaltende Höhenflug der Gemeinschaftswährung überraschend: Saisonal gesehen startet meist der Dollar deutlich fester ins Jahr. Auch die zunehmende Renditedifferenz zwischen den zehnjährigen deutschen und den amerikanischen Anleihen spricht eher gegen den Euro. Dazu kommen die extrem hohen Wetten auf eine anhaltende Euro-Aufwertung an den Terminmärkten, die eigentlich als Kontrasignal zu sehen sind.

Euro-Höhenflug treibt die Rohstoffe

In der Realität sieht die Lage aber anders aus, der Euro steht auf einem Drei-Jahres-Hoch bei knapp 1,23 Dollar. Die zuletzt anhaltend starken Konjunkturdaten aus der Eurozone beeindrucken offenbar immer stärker auch die Notenbanker bei der EZB, die Geldschwemme könnte bald reduziert werden. Zudem bahnt sich in Berlin eine große Koalition an, ein Unsicherheitsfaktor fällt damit weg. Hingegen leidet der Dollar unter der US-Steuerreform, der das Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit weiter vergrößern wird. Langfristig sind die Gefahren durchaus nicht zu unterschätzen, mit Blick auf die kommenden Monate dürfte Trumps Maßnahmenpaket der Konjunktur aber Rückenwind verleihen. Und auch die absehbare Normalisierung der EZB-Geldpolitik bleibt eine riskante Wette.

Solange aber die EZB den neuen Marktspekulationen nicht entschieden verbal entgegenwirkt, könnte die Euro-Stärke anhalten. Technisch gesehen verläuft erst im Bereich um 1,27 Dollar der langfristige Abwärtstrend, die Rally hat somit noch Luft. Von der Entwicklung am Währungsmarkt profitieren vor allem die Rohstoffe, die auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet werden. Gold steht auf einem Vier-Monats-Hoch, Zink notiert auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt, Palladium steigt auf Rekord, auch Nickel, Aluminium und Kupfer ziehen spürbar an.

Export bereitet Sorgen

Für den DAX ist die Ausgangslage hingegen denkbar schlecht, die starke Gemeinschaftswährung belastet die Gewinnperspektiven der auf den Export ausgerichteten Unternehmen. Vor der anstehenden Berichtssaison ziehen sich Investoren zurück, besonders der Ausblick könnte bei einigen Firmen weniger erfreulich ausfallen. Allerdings sollte die Euro-Stärke auch nicht überbewertet werden. Immerhin erwirtschaften die DAX-Unternehmen rund die Hälfte ihrer Umsätze in Europa. Deutliche Bremsspuren drohen daher nur bei Konzernen, die stark auf den Märkten außerhalb der Währungsunion aktiv sind.