Daimler – 50 Prozent kassieren!

50 Prozent Seitwärtsrendite in einem Discount-Call auf eine abgestürzte Aktie mit Substanz? Gibt es das? Jap, gibt es, auf Daimler. Dieist in unserem Favoritendepot und. Übrigens – wer bei 12.150 DAX long gefolgt ist mit uns liegt vorne dank Vola OBWOHL Horst Seehofer es dem DAX nicht so leicht macht. Was Trump und Seehofer mit dem DAX so zu tun haben,