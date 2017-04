Daimler: 213 Prozent p.a. in 8 Wochen

Im Sommer des vergangenen Jahres war die Aktie von Daimler unterwegs wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Der Autotitel darbte in der Region von 50 Euro. Fortan aber ging es aufwärts und das Papier von Daimler konnte einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren, welcher den Kurs bis über 70 Euro trug. Vor kurzem aber wurde dieser Aufwärtstrend nach unten durchbrochen - nun befindet sich die Aktie von Daimler in einer Seitwärtsphase. Als starker Widerstand ist das aktuelle Jahreshoch bei 73,23 Euro zu nennen. Das Kurshoch von März bei exakt 73,00 Euro stellt einen weiteren Widerstand dar. Gleiches gilt für das aktuelle Monatshoch bei 68,15 Euro. Nach unten hin scheint die Aktie von Daimler in charttechnischer Hinsicht indes ordentlich unterstützt. Das aktuelle Monatstief bei 65,98 Euro, die 200-Tage-Linie bei 65,64 Euro sowie das Kurstief von Dezember bei 61,61 Euro sind als Unterstützungsmarken zu nennen. Eine wichtige Unterstützungsmarke stellt zudem das Mehrmonatstief von November bei 60,02 Euro dar.

Daimler (Tageschart in Euro):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf Daimler (WKN SC1ZRB) können risikofreudige Anleger in etwa acht Wochen eine maximale Rendite von 23 Prozent oder 213 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Daimler-Aktie bis einschließlich 16.06.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 58 Euro und 74 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 12 Prozent. Nach oben sind es 12,5 Prozent. Wenn die Aktie des Stuttgarter Autobauers unter das Mehrmonatstief bei 60,02 Euro fällt oder das aktuelle Jahreshoch bei 73,23 Euro überwinden kann, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position ratsam.