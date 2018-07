Daimler - 20 Prozent kassieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

50 Prozent Seitwärtsrendite in einem Discount-Call auf eine abgestürzte Aktie mit Substanz? Gibt es das? Jap, gibt es, auf Daimler. Dieist in unserem Favoritendepot und. Wer am 2.7 zur Empfehlung zuschlug, liegt massiv vorne, hat schon einen guten Teil der 50 Prozent erreicht. Noch sind 20 Prozent übrig. Kommt Daimler nochmal zurück, kann man aufstocken.Übrigens – wer bei 12.150 DAX long gefolgt ist mit uns liegt vorne dank Vola OBWOHL Horst Seehofer es dem DAX nicht so leicht gemacht hat. Nehmen Sie die letzten Gewinne aus der DAX-Long-Empfehlung bei 12.150 nun bei rund 12.850 mit. Das Chance-Risiko-Verhältnis reicht uns nicht mehr! Sobald die Vola im VDAX-New wieder bei 13 anklopft, kaufen Sie die. Mutige gehen schon bei VDAX-New von 14 eine erste Short-Position ein.