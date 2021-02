Daimler mit 14%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nur von einem kurzen aber kräftigen Kursrückgang im Oktober 2020 unterbrochen, konnte sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) von ihrem Tief vom März 2020 bei 21 Euro kontinuierlich nach oben hin absetzen. Ende Januar 2021 konnte die Aktie sogar wieder die seit einigen Jahren nicht mehr gesehene Marke von 60 Euro überwinden. Die am 18. Februar 2021 veröffentlichten, über den Erwartungen liegenden Absatz-, Umsatz- und Gewinnzahlen für das Krisenjahr 2020, sowie die Aufspaltung des Konzerns in eine KFZ- und eine Truck-Sparte wurde von den Börsianern positiv aufgenommen.

Im frühen Handel des 18. Februar 2021 legte die Daimler-Aktie um mehr als zwei Prozent zu. Wegen des starken Jahresabschlusses und des positiven Ausblickes bekräftigten die Experten von J.P.Morgan mit einem Kursziel von 75 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie.

Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die Daimler-Aktie in Erwägung zieht, aber das Risiko des direkten Aktienkaufs deutlich vermindern möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Daimler-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Im Gegenzug für die Chance auf diese „Seitwärtsrenditen“ verzichten Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen.

Die Funktionsweise: Wenn die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 48 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2021 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 74 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF5HBY7) auf die Daimler-Aktie befindet sich die bis zum Bewertungstag aktivierte Barriere bei 48 Euro. Der Bonusbetrag und der Cap wurden bei 74 Euro fixiert. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Als Bewertungstag wurde der 17. Dezember 2021 ausgewählt, am 23. Dezember 2021 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Daimler-Aktienkurs von 66,39 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 65,18 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit um 1,82 Prozent billiger als der direkte Aktienkauf.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 65,18 Euro kaufen können, ermöglicht es in zehn Monaten einen Bruttoertrag von 13,53 Prozent (=17 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,70 Prozent auf 48 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere von 48 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 17. Dezember 2021 fixierten Schlusskurs der Daimler-Aktie - maximal mit 74 Euro - zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb von 65,18 Euro, dann wird dieses Investment vor Spesen einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek