Da waren es nur noch 12.980 Punkte…

Und der nächste Dämpfer: Nach der gestrigen Ankündigung neuer US-Strafzölle auf Stahlimporte aus Brasilien und Argentinien geriet nun Frankreich ins Visier von Donald Trump. Dem US-Präsidenten zufolge plane die USA zusätzliche Steuern auf Wein und weitere Importwaren im Wert von rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Grund der Verärgerung ist die „Digitalsteuer“ in Frankreich, die dafür sorgt, dass Konzerne wie Apple oder Google in Frankreich diese dreiprozentige Steuer auf ihre Umsätze entrichten müssen. Auch beim Sorgenkind des Handelsstreits zwischen den USA und China mehren sich die Sorgenfalten: Donald Trump zufolge könne man mit einem Deal auch bis nach den US-Wahlen im November 2020 warten.Der DAX geht angesichts der neuerlichen US-Handelsstreitigkeiten in Deckung und notiert am frühen Nachmittag knapp unter der Marke von 13.000 Punkten. Da half auch die zwischenzeitliche Erholung auf knapp 13.090 Punkte wenig. Bereits gestern hatte sich der DAX unter 13.000 Punkte verabschiedet – doch nicht nur das: Mit einem Minus von über 2 Prozent war der gestrige Handelstag der verlustreichste seit Juli diesen Jahres.Kein guter Handelstag für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen: Nel ASA-Aktien verlieren am Dienstag rund 6 Prozent. Als möglicher Grund wird eine Short-Attacke der Investmentgesellschaft Airain genannt. Wie Bloomberg berichtet, hat Airain eine Short-Position im Volumen von etwa 6 Millionen Nel-Aktien aufgebaut – das entspricht etwa 0,5 Prozent aller Nel ASA-Aktien. Rein rechnerisch hältt Airain damit etwa ein Viertel aller aktuellen Netto-Leerverkaufspositionen bei Nel ASA.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.