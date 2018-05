DZ BANK: Indexrenovierung war überfällig

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Wien (www.aktiencheck.de) - Ein frischer Wind weht durch die deutsche Index-Landschaft: Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005) unterscheidet künftig nicht mehr zwischen Tech- und Classic-Titeln, so die Experten von "FONDS professionell".



Ein überfälliger Schritt, meine die DZ BANK.









Der deutsche Technologie-Index TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) stehe vor einer deutlichen Aufwertung: Die Deutsche Börse AG werde künftig wie berichtet die Trennung nach den Segmenten "Tech" und "Classic" aufheben. Somit könnten auch Unternehmen des Technologie-Segments in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) oder SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) aufgenommen werden. Zum anderen könnten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Unternehmen, die den Technologie-Sektoren zugeordnet seien, auch in den TecDAX aufgenommen werden. Dazu würden etwa Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100), SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) und Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) gehören.Der Schritt sei nach Einschätzung von Christian Kahler, Analyst der DZ BANK, überfällig: "Wir sehen eine Trennung von Technologie- und klassischen Branchen als nicht mehr zeitgemäß an", sage er. Der TecDAX bestehe weiterhin aus 30 Titeln, MDAX und SDAX würden hingegen vergrößert: Die Zahl der Werte im MDAX steige von 50 auf 60 und im SDAX von 50 auf 70 Einzeltitel. "Die meisten Werte, die zuvor einem der Indizes angehört haben, sollten auch danach einem Index angehören", erwarte Kahler.Zukünftig könnten Unternehmen im TecDAX und zusätzlich im DAX beziehungsweise MDAX oder SDAX enthalten sein. Dies sei vergleichbar mit den USAwo Unternehmen beispielsweise im NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) und im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gelistet seien.Zudem werde der TecDAX dadurch aufgewertet, dass auch die großen deutschen Werte, wie Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750), Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) und SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460), im Index beinhaltet seien. Ein Ungleichgewicht werde durch ein Maximalgewicht beschränkt. (28.05.2018/ac/a/m)