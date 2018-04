DRDGold-Aktionäre und Lonmin bewilligen Zusammenschluss mit Sibanye-Stillwater

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

Wir erinnern uns: Gegen Ende November beschlossen der südafrikanische Gold- und Platinproduzent Sibanye-Stillwater (ISIN: ZAE000173951 / JSE: SGL) und der ebenfalls in Südafrika aktive Goldproduzent DRDGold Limited (JSE: DRD) eine Kooperation.Demnach wurden seitens Sibanye-Stillwater ausgewählte Tagebau-Goldaufbereitungsanlagen sowie Abraum-Lagereinrichtungen an DRDGold abgetreten. Der Grund: DRDGold verfügt über besseres Know-how weshalb es durchaus Sinn macht, die Profis als Betreiber fungieren zu lassen. Als Übernahmepreis legten die Konzerne einen Wert von 1,3 Milliarden ZAR ( ~ 109,5 Mio. USD) fest. Dieser Betrag wird von DRDGold in Form von 265 Mio. neu ausgegebenen Aktien entrichtet. Nachdem die Aktionäre nun zugestimmt haben, wird Sibanye-Stillwater zukünftig 38 % an DRDGold halten.

Die Transaktion umfasst folgende Sibanye-Stillwater-Assets: zum einen die ‚tailings storage facilitys’ ‚Driefontein 3’, ‚Driefontein 4’ und ‚Driefontein 5’, ‚Kloof 1’, ‚Venterspost North’ und ‚Venterspost South’ sowie ‚Libanon’. Außerdem das Land das für künftige Erschließungsarbeiten erforderlich ist, eine zentrale Aufbereitungsanlage, eine regionale Abraum-Lagereinrichtung plus Rücklaufwasserdamm und nicht zuletzt die Tagebau-Goldaufbereitungsanlagen ‚Driefontein 2’, ‚Driefontein 3’ sowie die ‚WRTRP’-Pilotanlage. Die ausgewählten Assets verfügen über vermutete (‚inferred’) Goldvorräte von 3,82 Mio. Unzen.

Sibanye-Stillwater ist es aber auch noch möglich, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion bis zu 50,1 % der ausstehenden DRDGold-Aktien zu erwerben. Die Option kann zu einem 10 %-igen Abschlag des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses der DRDGold-Aktien am Tag vor dem Ausübungsdatum gewandelt werden. Diese Partnerschaft bietet ist für beide Unternehmen eine win-win Situation in einem spannenden Bergbausegment. DRDGolds nachgewiesene Tagebau-Wiederaufbereitungskapazitäten können unter Hinzunahme der Sibanye-Stillwater-Assets noch effektiver eingesetzt werden und weitere Wachstumsmöglichkeiten sowohl lokal als auch im Ausland gewinnbringend genutzt werden.

Nicht betroffen von der Transaktion sind Sibanye-Stillwaters Uran- und Gold-Assets ‚Cooke’ sowie die Gold- und Uranaufbereitungsanlage ‚Ezulwini’. ‚Cooke’ und ‚Ezulwini’ beherbergen mehr als 2,4 Mio. Unzen an vermuteten (‚inferred’) Goldvorräten und 54,26 Mio. Pfund an ‚inferred’ Uranvorräten.

Die Durchführung der Transaktion steht unter anderem weiterhin unter dem Vorbehalt, dass Sibanye-Stillwater die erforderlichen umweltrechtlichen Genehmigungen und die Genehmigungen für den Betrieb der ausgewählten Aktiva erteilt werden. Die Aktionäre von Sibanye-Stillwater werden zu gegebener Zeit über die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen der Transaktion informiert. Es wird erwartet, dass dies noch im zweiten Quartal 2018 der Fall sein wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wir der Realisierung des unmittelbaren Wertes unserer nicht ausgelasteten obertätigen Infrastruktur- und Einrichtungen ein Stück nähergekommen sind und zugleich weiterhin am ‚West Rand Tailings Retreatment’-Projek t und dem zukünftigen Wachstum von DRDGold beteiligt sind“, sagte Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.

Eine weitere Übernahme schreitet ebenfalls voran! Denn erst vor wenigen Tagen gab Sibanye-Stillwater bekannt, dass man mit der Geschäftsleitung der Firma Lonmin (ISIN: GB00BYSRJ698 / LSE: LMI) eine Einigung bezüglich einer Übernahme in Aktien erzielt hat. Demnach plant Sibanye-Stillwater und/oder eine sich vollständig im Besitz von Sibanye-Stillwater befindliche Tochtergesellschaft die gesamten ausgegebenen und auszugebenden Stammaktien von Lonmin zu erwerben.

Sibanye-Stillwaters detailliert durchgeführte ‚Due Diligence’-Studie bestätigt erhebliche Synergien zwischen seiner und Lonmins benachbarter ‚PGM’-Liegenschaften. Um sich zukünftig noch besser im Markt zu positionieren sei dies eine nur logische Konsequenz war von Sibanye-Stillwaters Geschäftsleitung zu hören. Diese sich ergebenden Synergien würden nicht nur eine erhebliche Vermögenssteigerung darstellen, sondern auch ab spätestens 2021 zu einer signifikanten Einnahmen- und Cashflow-Zunahme führen.

Nach erfolgreicher Übernahme erhält Sibanye-Stillwater ein nachgelagertes Verarbeitungsgeschäft mit einem Wiederbeschaffungswert, der erheblich über den Akquisitionskosten liegt. Zudem besitzt Lonmin eine beachtliche ‚PGM’-Ressource, die derzeit mit insgesamt 180,6 Millionen Unzen beziffert wird. Darin enthalten sind auch 31,7 Millionen Unzen an Reserven. Zudem besteht noch erhebliches Steigerungspotenzial, wie die breite Palette an fortgeschrittenen ‚Brownfield’- und ‚Greenfield’-Projekten andeuten.

Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der gehandelten Sibanye-Stillwater-Aktien von 18,67 ZAR (rund 1,57 USD), liegt der Angebotswert je Lonmin-Aktie bei 100 Pence. Damit liegt das Angebot für die bestehenden ausgegebenen Stammaktien bei ungefähr 285 Millionen GBP (~ 4 Mio. USD).

Auch wenn Lonmin zuletzt aufgrund teilweise veralteter Schachtanlagen Verluste hinnehmen musste, scheint dieser Deal für Sibanye-Stillwater - www.youtube.com/watch - ein gutes Geschäft zu werden, da die umfangreiche Ressourcenbasis, die großen Verarbeitungsanlagen mit einer jährlichen Platinkapazität von 1,5 Mio. Unzen und den hochwertigen Entwicklungsprojekten, inklusive dreier Joint-Ventures, vor allem in Kanadas Sudbury Basin den eigentlichen Wert der Übernahme darstellen.

Die Investor-Gesellschaft Van Eck Associates Corporation scheint von den jüngsten Unternehmens-Fortschritten überzeugt, da man mitteilen musste, mittlerweile 10,08 % der ausstehenden Sibanye-Stillwater-Aktien zu halten.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.