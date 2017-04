DOW: Korrekturgeplänkel!

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index innerhalb der Handelswoche 15.2017

Der große Aufwärtstrend (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) im Dow-Jones ist auf dem Wochen-Chart intakt und befindet sich in einer Korrekturphase, die auf dem Tages-Chart in Form eines Abwärtstrends abgebildet wird.

Im Vergleich zur letzten Analyse hat sich nicht viel verändert. Nach wie vor ist der „klassische" Charakter des Korrekturhandels gut zu erkennen. Erratische Kursbewegungen, die ständig ihre Richtung wechseln sowie das mehrfache Abprallen an Bewegungszonen beherrschten auch diese Handelswoche.

Für Trader stellt sich in einem solchen Marktumfeld die Frage, ob man nun innerhalb eines recht instabilen „Geplänkels" aktiv werden möchte, oder auf die Wiederkehr einer klaren Preisstruktur wartet.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Der auf dem Tages-Chart gut sichtbare Abwärtstrend ist voll intakt, hat an der 20.880 seine Korrektur beendet und befindet sich innerhalb einer neue Bewegungsphase in Richtung des letzten Tiefs bei 20.400.

Es ist gut denkbar, dass bei Unterschreitung dieser Marke nochmals Preisabschläge bis in den Bereich der 20.000er-Marke erfolgen können. Damit der große Aufwärtstrend intakt bleibt, sollten sich auf dem Weg zur oder möglichst im Bereich der 20.000 neue Käufer einfinden, die den Dow wieder nach oben drücken. Eine Absicherung bestehender Short-Positionen scheint deshalb ratsam.

Bremsen die derzeitigen Abverkäufe an der 20400 wären erneute Preisanstiege in Richtung der 21.000 nicht verwunderlich. Bei einer solchen Kaufbewegung sollte, idealerweise, die 20880/21000 in schnellen Schritten, mit Momentum hinterlegt, überwunden und mittels eines deutlichen Schlusskurses über diesen stabilisiert werden.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

21.170 neues höchstes Hochs/Pkt. 1 Abwärtstrend Tages-Chart

21.020 Pkt. 3 Abwärtstrend Tages-Chart

21.000 große chart-technische Marke

20.880 neuer Pkt. 3 Abwärtstrend ?

20.780 Pkt. 2 Abwärtstrend Tages-Chart

20.400 zukünftiger Pkt. 2 Abwärtstrend/aktuelles Tief

20.000 große chart-technische Marke

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Mittwoch, den 19.04.2017

– 16.30 Uhr Erdöllagerbestand USA

Donnerstag, den 20.04.2017

– 14.30 Uhr Philly-Fed Herstellungsindex USA

Freitag, den 21.04.2017

– 16.00 Uhr Bestehende Veräußerung von Eigenheimen USA

Am Ostersonntag, den 16.04.2017 um 20.30 Uhr lädt Sie Admiral-Markets zu einem erneuten Marktanalyse-Webinar mit mir ein. Der darauffolgende Dienstag, der 18.04.2017 steht wieder ganz im Zeichen des Live-Trading-Webinars um 15.00 Uhr. Zu beiden Veranstaltungen freue ich mich auf Ihre Wunschmärkte und Fachfragen sowie auf geeignete Trading-Ideen.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest sowie erfolgreiche Trades sobald die Märkte wieder geöffnet haben.

Verlässlicher, typischer Spread von 0,8 Punkten von 08 bis 22 Uhr. Ohne Kommission!

Keine Stop-Mindestabstände

Minilots, DAX30 ab 0,1 Kontrakte – auch kleinste Volumen können interessant sein!

NEU: Hebel bis zu 500 auch für den DAX30 und andere Index-CFDs

Montag, Mittwoch und Freitag mit Setups und Tradingideen live um 08:30 Uhr: Guten Morgen DAX-Index. Mit High-Speed-Trader Heiko Behrendt.

Überzeugen Sie sich selbst! Long und Short.

DAX30 CFD handelt man beim DAX-Spezialisten Admiral Markets UK:

Quellen: Eigenanalyse, diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral Markets von Jochen Schmidt erstellt, genutzt wurden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS:

Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert Dow Jones-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets UK ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Verluste können Einlagen übersteigen! Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Dieser Artikel erfüllt nicht alle gesetzlichen Anforderungen an eine Analyse und soll deshalb als Marketing-Information verstanden werden. Lesen Sie den kompletten Warnhinweis über folgenden Link: DISCLAIMER:https://admiralmarkets.de/risikohinweis



Über den Autor:

Im Namen von Admiral Markets UK wünsche ich Ihnen erfolgreiche Trades!

Ihr Jens Chrzanowski Geschäftsführer Admiral Markets Kundenservice Deutschland