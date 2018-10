DOW JONES - Hakle Feucht meldet Rekordverkäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":



Bei den US Indizes und deren Anlegern herrscht seit heute Alarm im Darm. Über Nacht sind hier Milliardenschäden entstanden und der Dow Jones radiert über 1000 Punkte weg. Noch am 05.11.2018 attestierten wir die Gesundheit unseres Patienten im Daily Market Update wie folgt und wiesen auf folgende Risiken hin:



„Mit dem gestrigen Handelstag läuft der Dow Jones die Oberseite des Aufwärtstrends seit seinem Bestehen an und zeigt heute eine erste Reaktion auf. Wir gehen hier nach wie vor von einem anlaufen des Bereiches von 27135 – 27420 Punkten aus, um Welle iii in Lila abzuschließen, müssen aber deutliche hervorheben, dass alles unter 26389 Punkten jetzt dem Fass den Boden raus haut und den Markt auf Kurse in Richtung 25800 Punkte verabschieden würde. Wie bereits gestern geschrieben, sollten für alle Positionierungen, die im Zielbereich hinterlegt wurden, Stopps zumindest auf den Einstieg gesetzt werden. Kurse unter 26584 Punkten deuten wir bereits als deutliche Warnzeichen für alle kurzfristigen Longs im Markt.“





Ganz klar, auch wir haben diesen Abverkauf mit solcher Durchschlagskraft nicht kommen sehen, jedoch mehrfach darauf hingewiesen sich hiervor zu schützen. Wer dies befolgt hat, konnte den Markt im Gegensatz zur gesamten US Wirtschaft ohne Verluste verlassen.





Der Boden wurde dem Fass mehr als deutlich ausgeschlagen und treibet den Dow Jones mit einem Schlag an die Unterseite seines Aufwärtstrendkanals. Ein Hoch in Welle alt. B in Gelb, dass wir gestern noch mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp dreißig Prozent betitelt hatten, katapultiert sich in nur einem Handelstag auf 42% hoch. Wir beobachten jedoch aktuell auch das Szenario, dass dieser Markt wie auch der S&P500 womöglich bereits sein anvisiertes Hoch seit der Rally aus 2009 ausgebaut hat.



Folglich stünde uns eine Korrekturbewegung von 15% - 20% in Richtung 23000 Punkte bevor. Fällt der Markt unter das 50% Retracement bei 25148 Punkten verlaufend mit einer Bestätigung unter 25000 Punkten, neigt sich die Waage deutlich zugunsten der Bären. Noch kann das hinterlegte Szenario als übergeordnet bullisch aufrechterhalten werden, was wir auch im zweiten Chart hinterlegt haben. Wir werden hier nicht nach dem fallenden Messer greifen. Wer hier Long geht, sollte sich mit seinen Stopps an den geschilderten Unterstützungen orientieren, um nicht von den Bären in Richtung 23000 Punkte gerissen zu werden.

Kann sich der Dow Jones nicht zumindest zurück über 25800 Punkte und letztlich 26124 Punkte kämpfen, wird der Abverkauf sich über die kommenden Wochen fortsetzen und wir den Markt von der Shortseite angehen. Tage wie diese zeigen, wer sich hier Stopps bedient hat, ist zwar aus dem Markt, kann sich aber ohne Verluste nun dem weiteren Marktgeschehen widmen. Wir werden in der kommenden Woche mit Sonderberichten genau auf das sich nun entwickelnde Marktgeschehen eingehen!

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG