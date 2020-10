DOW JONES - Haben Sie noch Fingernägel???

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":









Der DOW macht es spannend hoch zehn. Es gelingt dem US Schwergewicht weiterhin, seine Bewegung zu verteidigen. Aber es ist kein einfacher Kampf, der hier geführt wird, und die Risiken haben im Laufe der Woche definitiv zugenommen. Grundlegend bleibt oberhalb von 27531 und 27109 Punkten unsere Haltung imminent auf höhere Notierungen ausgerichtet und einem damit verbundenen Ausbruch über 29180 Punkte.

Innerhalb dieses Bereiches steht dem Dow noch eine Vielzahl an Optionen offen, wie die Aufwärtsbewegung weitergeführt werden kann. Ein Abfall unter 27531 Punkte wäre aber ein deutlicher Warnschuss, dass wir auf eine größere Korrektur zutreiben, die den Markt nochmal erheblich durchschütteln würde. Was allerdings an unserer mittel- bis langfristig bullischen Prognose rein gar nichts ändern würde.

Wir halten damit also weiterhin fest, der Dow ist übergeordnet weiter in einer Aufwärtsbewegung unterwegs. Um diese direkt zu Kursen über 29108 Punkte zu treiben, sollten die 27531 nicht mehr unterschritten werden, keinesfalls aber mehr Kurse unter 27109 Punkte ausgebaut werden. Wir sind seit Montag Long im Markt investiert und halten an unserer Position weiter fest.

