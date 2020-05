DOW JONES - Größere Gefahr abgewendet!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Es läuft im DOW mit der Zwischenkorrektur, und darüber sind wir mehr als froh. Denn dadurch konnte der DOW eine sehr gefährliche Route erst mal abwehren.

Wäre der Markt noch weiter hochgelaufen ohne zu korrigieren hätte das bedeutet das er sich komplett von der Realwirtschaft abwendet und die Wahrscheinlichkeit für einen massiven Crash mit neuen Tiefständen hätte sich stark erhöht.

Wir sind aber noch nicht final am Ziel, von daher muss man den Optimismus dämpfen. Dennoch geht es in die richtige Richtung. So haben wir nun auf dem Weg nach unten bereits zwei wichtige Widerstände genommen, die 24165 und 23779 Punkte.

Im nächsten Schritt wird es darum gehen, die 23152 Punkte zu überwinden. Allerdings muss eingeplant werden, dass der DOW hier nicht ohne Unterlass weiter abverkauft. Wir sehen bereits heute das Potential für eine möglich Gegenreaktion. Wichtig ist nun, dass wir die 2165 Punkte darin nicht wieder überschreiten. Wir ziehen an dieser Stelle sogar bereits einen ersten Long-Einstieg in Erwägung.

