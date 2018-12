DOW JONES - Erst die Monsterrallye, dann kommt der Short Trade!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones baut mit 1000 Punkten die impulsivste Aufwärtsbewegung seiner Geschichte aus und befindet sich allerdings auf Jahresbasis unter 23088 Punkten immer noch im Minus.

Wie sie unschwer im Chart ersehen können folgt dem Markt unserem Primären Szenario (Grüner Pfeil im Chart).



Wir sehen den Markt momentan lediglich eine Gegenbewegung in Welle iv in Lila ausbauen, in deren Anschluss es zu einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung kommt.





Der Dow Jones konnte zwar kurz vor der 161.8% Extension bei 21310 Punkten drehen und eine Gegenbewegung einleiten, ist aber mit seiner übergeordneten Abwärtsbewegung noch nicht fertig. Dies sehen wir im nächsten Schritt zumindest den Bereich von 20472 Punkten anlaufen, bevor es hier zu einem weiteren Zwischentief kommt.

Wenn auch Sie die genauen Koordinaten für den kommenden Trade erhalten möchten, können Sie uns hier kostenlos testen: www.hkcmanagement.de