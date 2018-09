DOW JONES - Die Bullen nehmen Anlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones bedient den Rückwärtsgang und folgt somit der gestellten Erwartung einer Gegenbewegung. Solange der Markt sich allerdings über 25895 Punkten halten kann, bleibt die imminente Aufwärtsbewegung in Richtung der bisherigen Hochs nach wie vor intakt. Die Bullen zeigen sich hier nach wie vor stabiler, auch wenn der Markt übergeordnet dem S&P500 etwas hinterher hängt.

Das Bild im Dow Jones richtet sich somit weiterhin in Richtung Norden, allerdings, und hierauf werden wir in unserem am Wochenende erscheinenden Sonderbericht eingehen, ziehen sich die Wolken am Horizont deutlich zusammen und werden den Markt 2019 auf ein Hoch zusteuern lassen. Im kurzfristigen Bild gehen wir weiterhin davon aus, dass der Markt sein Tief in Welle ii in lila abgeschlossen hat, solange sich dieser über 25800 Punkten halten kann.

Um die genauen Tradingeinstiege sowie den Sonderbericht des Dow Jones am Wochenende zu erhalten, testen Sie uns hier kostenlos unter www.hkcmanagement.de