DOW JONES - +2353 Punkte Wochengewinn!

In der gestrigen Kurznachricht schrieben wir:

„Die spannende Frage ist nun, ob wir hier möglicherweise nicht nochmal eine Aufwärtsbewegung ausbauen. Sprich wir mit dem heutigen Tief, erst die Welle b der Welle (b) ausgebaut haben. Siehe alternativen auf dem Chart. Das Gute an diesem Verlauf, wir hätten damit nochmal eine Top Chance den DOW erneut zu Shorten.“

Mit dem nun eingesetzten Kursgeschehen und dem heutigen Stopp-Out bei 25750 Punkten, wird die Alternative deutlich realer. Wir müssen diesen Verlauf nun bereits mit 40% auf der Rechnung haben. Dennoch bleiben wir mit den restlichen Shorts (Stopp auf dem Einstand bei 26189 Punkten), drin im Markt, denn final entschieden ist eben noch nichts. Übergeordnet würde auch der Weg durch die Alternative, an der Erwartung von Kursen unter 25000 Punkten, nichts ändern. Mit dem heutigen Stopp-Out haben wir nochmal ein Plus von 439 Punkten realisiert. Sobald möglich, werden wir einen neuen Short Einstieg bekannt geben und per E-Mail verschicken.

Die Ergebnisse dieser Woche sind:

Unser letzter Stopp-Out: bei 26405 Punkten mit Minus 63 Punkten am 13.08.2019 Teilverkauf zu: 25798 Punkten, mit Gewinn Plus 497 Punkte am 14.08.19 Teilverkauf zu: 25320 Punkten, mit Gewinn Plus 869 Punkte am 15.08.2019 Teilverkauf zu: 25578 Punkten, mit Gewinn Plus 611 Punkten am 15.08.2019 Teilverkauf zu: 25750 Punkten, mit Gewinn Plus 439 Punkten am 16.08.2019

Damit sind nur diese Woche mit unseren Einstiegssignalen und Trades +2353 Punkte Gewinn erzielt worden. Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.