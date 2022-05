DOW Inc. – Die Aktie des Chemieunternehmens könnte in Kürze den nächsten Breakout-Versuch starten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: DOW ISIN: US2605571031



Rückblick: Dow ist ein US-amerikanisches Chemie-Unternehmen, das sich auf die Herstellung verschiedener Kunststoffe spezialisiert hat. Die Produkte und Lösungen kommen unter anderem in der Verpackungsindustrie, der Infrastruktur oder bei Pflegeprodukten zum Einsatz. Die Aktie hat in den letzten Monaten eine Tassenformation ausgebildet. Ausbruchsversuche nach oben wurden aber wieder abverkauft.

Meinung: Der Chemiekonzern profitiert insbesondere von höheren Verkaufspreisen und einer robusten Nachfrage, welche hilft die höheren Energiekosten aufzufangen. Dow betreibt über 100 Produktionsstätten in mehr als 30 Ländern. Trotz des Krieges in der Ukraine rechnet das Unternehmen mit einer weiter guten Nachfrage in allen Märkten des Konzerns. Die Aktie konsolidiert unter dem Breackout-Bereich von 70 bis 71 USD. Wenn die Bullen diesen überwinden können, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an.

Chart vom 19.05.2022 – Basis täglich, 12 Monate – Kurs: 68.18 USD



Setup: Für die Eröffnung eines Long-Trades sollte ein Breakout aus der Tassenformation abgewartet werden. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unter dem letzten Pivot-Tief, unter dem EMA-20 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DOW



