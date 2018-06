Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX mit zwei Punktlandungen

Der DAX war bis an die wichtigen 13200 gestiegen. Da er die Marke nicht überwinden konnte, kam das was immer kommt, die Anleger sind enttäuscht und die Kurse fallen. Nach unten ging es erneut bis an die 12600, die schon vorher als Dreh- und Angelpunkt diente. Er prallte erneut daran ab und in dieser Gegenbewegung, kann das Gap noch geschlossen werden. Dann wird man sehen, ob der Ausbruch nach unten erfolgt, oder die 13200 erneut in Angriff genommen werden. Noch ist der DAX nämlich in dem Seitwärtstrend. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.