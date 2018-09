Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX zeigte den Boden an

Das Gap von heute, zeigt den Kaufdruck und dass eben der Verkaufsdruck, wie beschrieben, beendet wurde. Der Wochenchart, offenbart auch warum der DAX jetzt so steigt. Da gab es einen Fehlausbruch nach unten, also eine Übertreibung unter die 12000. Dies offenbart nur die Charttechnik und sonst keine Indikatoren. Auch meine Indikatoren, also mein Handelssystem, hat nicht unter 12000 auf Long gedreht, dafür sind sie auch nicht gemacht. Ich meine die absoluten Tiefs und Hochs anzuzeigen. Man könnte die zwar so einstellen, allerdings wird man mit der Strategie langfristig Verluste machen, weil man bei jeder kleinsten Gegenbewegung, ein neues Signal bekommt. Man hat dann viele Fehlsignale und nimmt keinen langen Trend mit. Nur Charttechnik macht dies sichtbar, bereits letzte Woche hatte ich ja auf die Möglichkeit eines Bodens hingewiesen und auch wann der Abwärtsdruck beendet ist. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.