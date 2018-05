Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX weiter geht der Kampf

Der DAX bewegt sich seit drei Tagen an der 13000. Man sieht die Wirkung des psychologischen Widerstandes. Der DOW bewegt sich in Richtung 25000 und hat die 24000 weit hinter sich gelassen. Gelingt dem DOW der Anstieg darüber, wird auch der DAX die 13000 überwinden können. Mein Handelssystem ist 1000 Punkte im Plus und hat das Ende des Abwärtstrends rechtzeitig angezeigt. Charttechnisch gab es beim Ausbruch über 12650 ein Longsignal. Beim DAX-Wochenchart natürlich früher. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.