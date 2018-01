Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX was bringt 2018 ?

Noch ist die Kuh nicht vom Eis, ich meine der DAX. Im Wochenchart steht er vor der 13500 die den Weg zu neuen Allzeithochs versperrt.

Einige warten wieder mal wie jedes Jahr auf meine Einschätzung für das neue Jahr. Ja ich finde es auch unheimlich, dass die Märkte im Grunde immer das getan haben, was man selbst erwartet. Ich habe keine Glaskugel und muss auch keine Meinung irgend eines Konzerns bzw. Bank vertreten. Ich sage was ich sehe und wie ich die Dinge sehen. Die letzten Jahre musste man aber gar keine Glaskugel haben, um die Märkte richtig einzuschätzen. Man musste nur Trump verstehen und die Situation davor, also die Lage vor den Wahlen richtig einschätzen. Also wer von den Kandidaten was tun würde und wem man vertrauen konnte. Dann wusste man, dass es vor den Wahlen und danach keinen Crash geben wird. Wer natürlich auf die bekannten und nicht unabhängigen Medien hörte, bzw. deren Geschrei glaubte, der musste davon ausgehen, dass alles den Bach runter gehen werde. Wie auch immer, was erwartet uns 2018? Beim DAX erwarte ich ein Ende der Seitwärtsbewegung und ein Jahr mit Auf- und Abwärtstrends, die man wieder vernünftig traden kann. Schliesslich hatte mein Handelssystem mit dem Seitwärtstrend und Übertreibung beim DAX auch seine Schwierigkeiten. Dafür hat es aber beim DOW und MDAX in seiner gewohnt sicheren Art funktioniert. Beim DOW konnte es die letzten Jahre mehrere 1000 Punkte Gewinn einfahren und hat die Trends gut angezeigt. Übrigens ein Ende der Seitwärtsbewegung beim DAX sehen auch meine Indikatoren, ich habe eben keine Glaskugel, sondern benutze nur meine Werkzeuge und Börsenpsychologie. Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Gewinn und wer irgend welche Fragen hat, ich nehme mir immer Zeit, jedem zu helfen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.