Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX verliert jegliches Vertrauen

Gestern ist der DAX in den Seitwärtstrend zurückgefallen, was wie immer nichts positives ist. Entsprechend fällt er auch heute weiter. Die "Kuh" war noch nicht vom Eis, denn der Weg zu neuen Hochs war noch nicht frei. Ein Zurückfallen, ist normalerweise so negativ, dass die Gefahr besteht, dass er den Seitwärtstrend, nach unten verlassen kann. Mal abgesehen von Charttechnik. Irgend etwas scheint in Deutschland schief zu laufen. Der DOW klettert auf neue Allzeithochs und der DAX fällt in den Seitwärtstrend zurück und verliert weiter. Die Anleger haben in Deutschland jedes Vertrauen in die Politik verloren. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.