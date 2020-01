Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX testet den Ausbruch

Das Gesetzt der Börse ist, immer die Richtung einzuschlagen, damit möglichst viele enttäuscht sind. Ich nenne das immer das Börsengesetz. Die Mehrheit kann nie dabei sein. So kann auch jetzt der DAX nur über 13600 steigen, wenn die Mehrheit nicht mehr damit rechnet. Somit wird es um die 13600 erneut einen Seitwärtstrend, also einen Kampf geben. Vielleicht hat ja bereits der Test des Ausbruchs heute gereicht, um die Mehrheit abzuschütteln. Man sieht im Wochenchart schön wie wichtig die 13600 sind. Es gibt da einen Kreuzwiderstand, plus Allzeithoch. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.