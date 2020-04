Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DOW DAX testet den Aufwärtstrend

Der DAX hat das Gap bei 11500 nicht geschlossen, was negativ ist, wenn er auch unter 10000 fällt. Das ist dann als Schwäche zu werten. Wer ist daran Schuld? Bin gerade am Überlegen, darf ich überhaupt noch was kritisches sagen, oder werde ich auch abgeholt? Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.